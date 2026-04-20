Haberler

Adana'da kavga ettiği kişiyi öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 9 yıl hapis cezası verildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Sarıçam ilçesinde seyyar dönerci Ozan Alpay'ı bıçakla öldüren Gökhan B. 'nitelikli kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Savunmasında olayı savunurken kendini korumak istediğini belirtti.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde kavga ettiği seyyar dönerciyi bıçakla öldüren tutuklu sanık, "nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli yağmaya teşebbüs" suçundan da 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Çarkıpare Mahallesi'nde 9 Eylül 2024'te çıkan kavgada Ozan Alpay'ın (27) öldürülmesine ilişkin Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Gökhan B. ile tarafların avukatları katıldı.

Gökhan B. savunmasında, Alpay'ı öldürme amacının olmadığını öne sürerek şu beyanda bulundu:

"Olay günü maktul bana çok ağır şekilde küfredip tezgahına yöneldi. Tezgaha yürümesine engel olmak istedim ancak beni itekledi. Kendimi korumak isterken elimde bulunan bıçağı rastgele salladım, hedef gözetmedim. Daha sonra evime gittim ve polisler gelince teslim oldum."

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, "nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli yağmaya teşebbüs" suçundan ise 9 yıl hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Merkez Sarıçam ilçesi Çarkıpare Mahallesi'nde 9 Eylül 2024'te çıkan kavgada, seyyar dönercilik yapan Ozan Alpay'ı bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen Gökhan B. tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

