Seyreltme yapılan ormandaki iş makinesi alev alarak küle döndü - Haberler

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Seyreltme yapılan ormandaki iş makinesi alev alarak küle döndü

Demirören Haber Ajansı - Doğan Zelova - Güncel
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Seyreltme yapılan ormandaki iş makinesi alev alarak küle döndü

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde yapılan orman seyreltme çalışmasının ardından, alev alan iş makinesi küle döndü.

ÇANAKKALE (DHA) - ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde yapılan orman seyreltme çalışmasının ardından, alev alan iş makinesi küle döndü.

Bugün saat 18.30 sıralarında Ilgardere köyü yakınlarındaki ormanda, bir süre önce yapılan orman seyreltme çalışmasının ardından üretim artıklarını öğüten paletli ekskavatör, bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Olay yerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı bir helikopter ile arazözler ve Gelibolu Belediyesi itfaiye araçları sevk edildi. Erken müdahale sayesinde alevlerin ormana sıçraması önlendi. Ancak yanan iş makinesi kullanılamaz hale geldi.


Demirören Haber Ajansı / Doğan Zelova - Güncel

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Çanakkale, Güncel, Haberler

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