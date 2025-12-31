Haberler

Şeyma Subaşı, Yurt Dışına Çıkış Yasağı Şeklinde Adli Kontrol Tedbiri ile Serbest Bırakıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Şeyma Subaşı, İstanbul Havalimanı'nda adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. İfade vermesinin ardından yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

(İSTANBUL ) "Uyuşturucu" soruşturması kapsamında havalimanında gözaltına alınan Şeyma Subaşı, yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması devam ediyor.

Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Şeyma Subaşı ise dün gece saatlerinde, ABD'den Türkiye'ye dönüşünde İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örneği veren Subaşı, bugün Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne götürüldü. Subaşı, savcılık ifadesinin ardından yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılması istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Hakimlik, talep doğrultusunda karar verdi; Subaşı, yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Kaynak: ANKA / Güncel
7 ünlünün mal varlığına el konuldu! Aralarında Kasım Garipoğlu da var

7 ünlünün mal varlığına el konuldu! Aralarında Garipoğlu da var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

2026 yılı vergi ve harç artış oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var

Zam oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var
Yok böyle rekor! Altında bir yıllık kazanç dudak uçuklatıyor

Parasına buna yatıran ihya oldu! Tam 51 kez rekor kırdı
Kadın hakime sevgili dayağı! Adliye lojmanını bastı, öldüresiye dövdü

Kadın hakime lojmanda dehşeti yaşattı
İstanbul'da kar yeniden başlayacak! Peş peşe uyarı geldi, saati de belli

Kar yeniden başlayacak! Saat verildi, resmen donacağız
2026 yılı vergi ve harç artış oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var

Zam oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var
Göz gözü görmüyor! Sivas-Kayseri yolu kapandı

Göz gözü görmüyor! İki ili birbirine bağlayan yol kapandı
Bayern Münih Sacha Boey'i satışa çıkardı! İşte bonservis bedeli

Bayern, Boey'i satışa çıkardı: Bu parayı veren bonservisini alır