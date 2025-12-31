Şeyma Subaşı, Yurt Dışına Çıkış Yasağı Şeklinde Adli Kontrol Tedbiri ile Serbest Bırakıldı

(İSTANBUL ) "Uyuşturucu" soruşturması kapsamında havalimanında gözaltına alınan Şeyma Subaşı, yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması devam ediyor.

Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Şeyma Subaşı ise dün gece saatlerinde, ABD'den Türkiye'ye dönüşünde İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örneği veren Subaşı, bugün Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne götürüldü. Subaşı, savcılık ifadesinin ardından yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılması istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Hakimlik, talep doğrultusunda karar verdi; Subaşı, yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.