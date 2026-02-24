14'üncü Kattan Şüpheli Şekilde Düşerek Hayatını Kaybeden Şeyma Gökçe Davasında Sanık Beraat Etti

(ANKARA) - Ankara'nın Etimesgut ilçesinde 14'üncü kattan şüpheli biçimde düşerek hayatını kaybeden Şeyma Gökçe'nin ölümüyle ilgili "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan Hüseyin Uyucu hakkında, somut delil bulunmadığı gerekçesiyle beraat kararı verildi.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde geçen yıl 14'üncü kattan şüpheli şekilde düşerek yaşamını yitiren 31 yaşındaki Şeyma Gökçe'nin ölümüyle ilgili davada karar çıktı.

Ankara Batı 2. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Hüseyin Uyucu'nun "kasten öldürme" suçundan beraatine hükmetti.

Şeyma Gökçe, 15 Mart 2025 tarihinde saat 19.30 sıralarında Etimesgut'taki bir binanın 14'üncü katında erkek arkadaşı Hüseyin Uyucu ile yaşadığı evde pencereden düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Gökçe, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay sırasında evde uyuduğu öne sürülen Uyucu, kapının çilingirle açılmasının ardından gözaltına alındı. İlk ifadesinde Gökçe ile sabah saatlerinde tartıştıklarını, ilaç kullandığını ve ilacın etkisiyle uyuduğunu savunan Uyucu, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Ağırlaştırılmış müebbet talebi

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; evde boğuşma izleri, cam kırıkları ve kan lekeleri tespit edildiği belirtildi. Gökçe'nin sinir krizi sırasında camları kırdığı yönündeki savunmanın otopsi raporuyla örtüşmediği kaydedildi. Raporda, Gökçe'nin el ve kolunda kesi bulunmadığı ifade edildi.

İddianamede, Hüseyin Uyucu hakkında "Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiyi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Savcı beraat istedi

Davada Cumhuriyet savcısı, Şeyma Gökçe'nin düştüğü pencerenin çerçevesinde sanık Uyucu'nun parmak izine rastlandığını, Gökçe'ye ait parmak izi tespit edilmediğini belirtti. Ancak dosya kapsamındaki tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde, sanığın maktulü kasten öldürdüğüne dair somut delil bulunmadığı gerekçesiyle beraat talep etti.

Duruşmada söz alan Gökçe'nin babası Mithat Gökçe, kızının intihar etmiş olamayacağını savunurken, anne Günnur Çağlar da adalete güvendiğini ifade etti.

Son sözü sorulan sanık Uyucu ise "Yüce adalete güveniyorum, tahliyemi ve beraatimi istiyorum" dedi.

Mahkeme, sanık Hüseyin Uyucu'nun beraatine karar verdi.

Kaynak: ANKA