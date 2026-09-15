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Seyit Aslan: "Kimliği meçhul bir 'itirafçı' beyanına dayanarak 10 kentte baskın düzenlenmesi Saray rejiminin yarattığı garabetin çarpıcı bir göstergesidir"

Seyit Aslan: 'Kimliği meçhul bir 'itirafçı' beyanına dayanarak 10 kentte baskın düzenlenmesi Saray rejiminin yarattığı garabetin çarpıcı bir göstergesidir'
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EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, SYKP Eş Genel Başkanı Mertcan Titiz ve farklı siyasi partilerin üyelerine yönelik düzenlenen operasyonlara ilişkin, "Kimliği meçhul bir 'itirafçı' beyanına dayanarak 10 kentte 42 eve baskın düzenlenmesi Saray rejiminin yarattığı garabetin çarpıcı bir göstergesidir. Saray rejimi bilmelidir ki ne gelecekte girişilmek istenen yasal düzenlemeler ne de gerçekleştirilen gözaltı ve tutuklamalar barış, demokrasi, insanca yaşam ve çalışma taleplerini bastırabilir" ifadelerini kullandı.

(ANKARA) - EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, SYKP Eş Genel Başkanı Mertcan Titiz ve farklı siyasi partilerin üyelerine yönelik düzenlenen operasyonlara ilişkin, "Kimliği meçhul bir 'itirafçı' beyanına dayanarak 10 kentte 42 eve baskın düzenlenmesi Saray rejiminin yarattığı garabetin çarpıcı bir göstergesidir. Saray rejimi bilmelidir ki ne gelecekte girişilmek istenen yasal düzenlemeler ne de gerçekleştirilen gözaltı ve tutuklamalar barış, demokrasi, insanca yaşam ve çalışma taleplerini bastırabilir" ifadelerini kullandı.

Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan, sosyal medya hesabından, Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP) Eş Genel Başkanı Mertcan Titiz ve farklı siyasi partilerin üyelerine yönelik düzenlenen operasyonlara ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Saray rejimi ve Cumhur İttifakı, bir yandan siyasi parti ve seçim kanunlarını tartışmaya açarak siyasetin yürütüleceği alanın sınırlarını yeniden çizme arayışına girerken öte yandan sürdürdüğü gözaltı operasyonları ile kimlerin bu alanın dışına sürülmek istendiğini göstermektedir. Bu maksatla neredeyse her güne yeni gözaltı ve tutuklamalarla uyandığımız bir dönemde; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen operasyon kapsamında aralarında SYKP Eş Genel Başkanı Mertcan Titiz'in de yer aldığı emek, barış ve demokrasi mücadelesi içerisinde yer alan 39 kişinin gözaltına alınması bunun bugünkü örneğidir. Kimliği meçhul bir 'itirafçı' beyanına dayanarak 10 kentte 42 eve baskın düzenlenmesi Saray rejiminin yarattığı garabetin çarpıcı bir göstergesidir. Saray rejimi bilmelidir ki ne gelecekte girişilmek istenen yasal düzenlemeler ne de gerçekleştirilen gözaltı ve tutuklamalar barış, demokrasi, insanca yaşam ve çalışma taleplerini bastırabilir. Emek ve demokrasi güçleri olarak sindirme çabalarına geçit vermeyeceğiz. Gözaltına alınan tüm arkadaşlarımız derhal serbest bırakılsın."

Kaynak: ANKA
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