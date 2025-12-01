Seyit Aslan: Evrensel Gazetesi'ne Yapılan Saldırının Aydınlatılması Gerekiyor

(ANKARA) - Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan, Evrensel Gazetesi'nin İzmir Bürosu'na yapılan saldırıya ilişkin görülen davada tutuklu tek sanığın tahliye edilmesine tepki göstererek, "Kurşun sıkan saldırganın salıverilmesi kabul edilemez. Yapılan saldırının hedefli ve planlı saldırı olduğu açıktır. Gerçekleştirilen saldırı tüm yönleriyle aydınlatılmalı ve gerçekler açığa çıkmalıdır" dedi.

Evrensel Gazetesi'nin İzmir Bürosu'na 13 Ağustos'ta düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin davanın ikinci duruşması, İzmir 42. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü. Mahkeme, saldırgan İsa Can Biler'i tahliye etti. Bu tahliye ile birlikte davada tutuklu sanık kalmadı.

Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan, karara tepki gösterdi. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Aslan, saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması çağrısında bulundu.

Aslan, şunları kaydetti:

"İşçi sınıfının günlük basını Evrensel Gazetesi'nin sesini kısmaya çalışanlara karşı emeğin sesi gerçeğin habercisi olmaya devam ediyor, edecek! Saray düzenine son verecek olan işçilerin, kadınların, gençlerin yolunu aydınlatan Evrensel'in yanındayız! Kurşun sıkan saldırganın salıverilmesi kabul edilemez. Yapılan saldırının hedefli ve planlı saldırı olduğu açıktır. Gerçekleştirilen saldırı tüm yönleriyle aydınlatılmalı ve gerçekler açığa çıkmalıdır."