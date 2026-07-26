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‘Pişmanım’ diyen katil adliyede

‘Pişmanım’ diyen katil adliyede
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'PİŞMANIM' DEDİAdana'da seyir tepesinde önce tartıştığı Semra Yılmaz'ı ardından cinayete tanık oldukları için Ali Can Demir ve Sinan İlbey'i tabancayla öldüren Osman A.'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

'PİŞMANIM' DEDİ

Adana'da seyir tepesinde önce tartıştığı Semra Yılmaz'ı ardından cinayete tanık oldukları için Ali Can Demir ve Sinan İlbey'i tabancayla öldüren Osman A.'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolü için adli tıp birimine götürülen Osman A., gazetecilere, "Pişmanım" dedi. Osman A., daha sonra adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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