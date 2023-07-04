Kastamonu'da seyir halindeyken motor kısmı alevlere teslim olan tır kullanılmaz hale geldi. Olay, Kastamonu-İnebolu karayolunda meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı, ancak tırda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Seyir halindeyken alevlere teslim olan tır kullanılmaz hale geldi

KASTAMONU - Kastamonu'da seyir halindeyken motor kısmı alevlere teslim olan tır kullanılmaz hale geldi.

Olay, Kastamonu-İnebolu karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 37 NA 345 plakalı tırın seyir halindeyken motor kısmında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tırı sardı. Tırı durduran sürücü durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sebebiyle tırda büyük çaptı maddi hasar meydana geldi.