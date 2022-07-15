Seyir halindeyken alev alan hafif ticari araç yandı DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde seyir halindeyken alev alan hafif ticari araç, kullanılamaz hale geldi. DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde seyir halindeyken alev alan hafif ticari araç, kullanılamaz hale geldi. Olay, sabah saatlerinde Silvan- Batman kara yolu Hasuni Mağaraları mevkisinde meydana geldi. 21 DVC 524 plakalı hafif ticari aracıyla Silvan ilçesine doğru giden Hamit Cesur, motor kısmından dumanlar çıkınca aracı sağa çekip, indi. Araç kısa sürede alev topuna dönerken, Cesur, durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi. Demirören Haber Ajansı / İhsan Yılmaz - Güncel Tragger Batman Güncel Haberler

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