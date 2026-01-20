Haberler

Avcılar'da binanın boşluğuna düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

Güncelleme:
Avcılar'da sürücüsünün fren yerine gaza basması sonucu seyir halindeki otomobil, bir binanın boşluğuna düştü. Kazada hafif yaralanan 75 yaşındaki sürücü hastaneye kaldırıldı.

AVCILAR'da seyir halindeki otomobil, sürücüsünün fren yerine gaza basması sonucu sokaktaki binanın boşluğuna düştü. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Gümüşpala Mahallesi Mercan Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre İ.K.(75) idaresinde seyir halindeki otomobil sürücüsü karşı yönden gelen başka bir araca yol vermek isterken fren yerine gaza bastı. Bunun üzerine sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil sokaktaki bir bir binanın boşluğuna düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada hafif yaralandığı belirlenen sürücü İ.K. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
