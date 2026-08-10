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İzmit'te Özel Halk Otobüsünde Yangın: Araç Kullanılamaz Hale Geldi

İzmit'te Özel Halk Otobüsünde Yangın: Araç Kullanılamaz Hale Geldi
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde seyir halindeki özel halk otobüsünün motor kısmında yangın çıktı. Sürücünün durumu fark edip aracı durdurmasıyla yolcular tahliye edilirken, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında otobüs kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, seyir halindeki özel halk otobüsünün motor kısmında yangın çıktı. Yolcular tahliye edilirken, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında, otobüs kulanılamaz hale geldi.

İzmit ilçesi Umuttepe güzergahında sabah saatlerinde yangın çıktı. Özel halk otobüsü, seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, otobüsü sağa çekip durdurarak yolcuların tahliyesini sağladı. Alevler ise kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiyecilerin müdahalesinin ardından söndürülen yangında otobüs kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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