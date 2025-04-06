Seyhan Nehri'nde Unutulmaz Evlilik Teklifi

Seyhan Nehri'ndeki Su Korteji'nde evlilik teklifi

Adana'da Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında Seyhan Nehrinde yapılan Su Kortejinde bir kişi sevgilisine evlenme teklifinde bulundu

Genç kadın evlilik teklifi karşısında şok olduğunu hiç beklemediğini unutamayacağı bir anı olduğunu söyledi

ADANA - Adana'da Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında Seyhan Nehri'nde yapılan Su Korteji'nde bir kişi sevgilisine evlenme teklifinde bulundu. Genç kadın unutamayacağı bir hatıra olduğunu söyledi.

13. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında bugün Seyhan Nehri'nde Su Korteji yapıldı. Kortej sonrasında Bünyamin Türk, 7 aydır sevgili olduğu Betül Sakınan'a Seyhan Nehri'nde kano üzerinde evlilik teklifinde bulundu. Türk, Sakınan'ın önünde diz çöküp "Benimle evlenir misin" diye sordu. Sakınan önce şaşırıp daha sonra 'evet' cevabını verdi. Bunun üzerine Türk, Sakınan'a yüzük taktı.

Türk, "Grupların hepsi arkadaşımız. Gizli bir şekilde organize ettim. Sürprizimizi yapıp evlenme teklifinde bulundum. 7 aydır sevgiliyiz. Farklı bir evlilik teklifi yapma fikrim vardı bugüne kısmet oldu" dedi.

Sakınan ise, "Ben çok duygulandım. Hiç beklemiyordum şok oldum. Asla unutamayacağım ölümsüz bir an oldu" diye konuştu.