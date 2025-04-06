Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi

Özgür Özel yeniden Genel Başkan! İşte aldığı oy oranı
CHP Parti Meclisi'nde ilk isimler sızdı! Sürprizler var

Yeniden seçilen Özel'in A Takımından ilk isimler sızdı! Sürprizler var
Adaylık müracaatı için geç kalan Berhan Şimşek, Özel'e tepki gösterdi

Başvuruyu 5 dakika ile kaçırdı, soluğu Özel'in yanında aldı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan Özel'in 'Cunta' sözlerine sert tepki: Yanına kalmayacak

Erdoğan'ın başdanışmanından Özel'e: Bu sözlerini tek tek yutacaksın

Seyhan Nehri'nde Unutulmaz Evlilik Teklifi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında düzenlenen Su Korteji'nde bir genç, sevgilisine unutulmaz bir evlilik teklifi yaptı. Kano üzerinde diz çökerek 'Benimle evlenir misin?' diye soran genç adam, sevgilisinden 'evet' cevabını aldı.

Seyhan Nehri'ndeki Su Korteji'nde evlilik teklifi

Adana'da Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında Seyhan Nehrinde yapılan Su Kortejinde bir kişi sevgilisine evlenme teklifinde bulundu

Genç kadın evlilik teklifi karşısında şok olduğunu hiç beklemediğini unutamayacağı bir anı olduğunu söyledi

ADANA - Adana'da Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında Seyhan Nehri'nde yapılan Su Korteji'nde bir kişi sevgilisine evlenme teklifinde bulundu. Genç kadın unutamayacağı bir hatıra olduğunu söyledi.

13. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında bugün Seyhan Nehri'nde Su Korteji yapıldı. Kortej sonrasında Bünyamin Türk, 7 aydır sevgili olduğu Betül Sakınan'a Seyhan Nehri'nde kano üzerinde evlilik teklifinde bulundu. Türk, Sakınan'ın önünde diz çöküp "Benimle evlenir misin" diye sordu. Sakınan önce şaşırıp daha sonra 'evet' cevabını verdi. Bunun üzerine Türk, Sakınan'a yüzük taktı.

Türk, "Grupların hepsi arkadaşımız. Gizli bir şekilde organize ettim. Sürprizimizi yapıp evlenme teklifinde bulundum. 7 aydır sevgiliyiz. Farklı bir evlilik teklifi yapma fikrim vardı bugüne kısmet oldu" dedi.

Sakınan ise, "Ben çok duygulandım. Hiç beklemiyordum şok oldum. Asla unutamayacağım ölümsüz bir an oldu" diye konuştu.

Seyhan Nehri'nde Unutulmaz Evlilik Teklifi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH KEÇE - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.