Şeyh Abdülkadir Geylani Camii'nde kadir gecesi idrak edildi

Şeyh Abdülkadir Geylani Camii'nden detaylar

Camiye gelen vatandaşlar ve namaza durulması

Dua eden vatandaşlar

BAĞDAT - Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve 'bin aydan hayırlı' olarak kabul edilen Kadir Gecesi Irak'ta ihya edildi. Kadir Gecesi nedeniyle başkent Bağdat'taki Şeyh Abdülkadir Geylani Camii'ne gelen vatandaşlar namaz kılıp dua etti.