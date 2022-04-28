Şeyh Abdülkadir Geylani Camii'nde kadir gecesi idrak edildi - Haberler

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Şeyh Abdülkadir Geylani Camii'nde kadir gecesi idrak edildi

AA - Wisam Zeyad Mohammed - Güncel
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Şeyh Abdülkadir Geylani Camii'nden detaylar Camiye gelen vatandaşlar ve namaza durulması Dua eden vatandaşlar BAĞDAT - Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve 'bin aydan hayırlı' olarak kabul edilen Kadir Gecesi Irak'ta ihya edildi.

Şeyh Abdülkadir Geylani Camii'nden detaylar

Camiye gelen vatandaşlar ve namaza durulması

Dua eden vatandaşlar

BAĞDAT - Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve 'bin aydan hayırlı' olarak kabul edilen Kadir Gecesi Irak'ta ihya edildi. Kadir Gecesi nedeniyle başkent Bağdat'taki Şeyh Abdülkadir Geylani Camii'ne gelen vatandaşlar namaz kılıp dua etti.

AA / Wisam Zeyad Mohammed - Güncel

Kadir Gecesi, Bağdat, Irak, dua, Güncel, Haberler

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