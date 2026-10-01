Haberler

Seyfi Dursunoğlu 94. doğum gününde Zincirlikuyu'da anıldı, vasiyet süreci sürüyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Seyfi Dursunoğlu 94. doğum gününde Zincirlikuyu'da anıldı, vasiyet süreci sürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ÇYDD, sanatçı ve bağışçısı Seyfi Dursunoğlu'nu 94. doğum gününde Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında andı. Dernek, Dursunoğlu'nun evini ve bankadaki nakit birikimini vasiyet ettiğini, iptal davasının reddedildiğini, istinaf sürecinin sürdüğünü açıkladı.

(İSTANBUL) - ÇYDD, usta sanatçı ve bağışçısı Seyfi Dursunoğlu'nu 94'üncü doğum gününde Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında andı.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), Seyfi Dursunoğlu'nu 94'üncü doğum gününde Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen törenle andı.

ÇYDD tarafından yapılan açıklamada, Dursunoğlu'nun sanatıyla olduğu kadar Cumhuriyet kazanımlarına ve çağdaş yaşam değerlerine bağlılığıyla da toplumda iz bıraktığı belirtildi.

"VASİYETİNİN YERİNE GETİRİLMESİNE İLİŞKİN HUKUKİ SÜREÇLERİ TİTİZLİKLE TAKİP EDİYORUZ"

Dursunoğlu'nun eğitimin toplumsal gelişmedeki önemine inandığı ifade edilen açıklamada, sanatçının yaşamını sürdürdüğü evini ve bankadaki nakit birikimini vasiyetiyle ÇYDD'ye bıraktığı hatırlatılarak, "Derneğimize duyduğu bu güven, bizler için büyük bir onur ve sorumluluktur. Vasiyetinin yerine getirilmesine ilişkin hukuki süreçleri titizlikle takip ediyoruz. Vasiyetnamenin iptali için bir kısım mirasçısının derneğimiz aleyhine açılan açılan dava mahkeme tarafından reddedilmiş olup karara yapılan itirazın istinaf incelemesi sürmektedir. Mal varlığının belirlenmesi ve vasiyetinin uygulanmasına yönelik davaların yargılama süreçleri devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Seyfi Dursunoğlu'nun gençlere duyduğu inanç ve eğitime verdiği destek, çağdaş bir gelecek için yürüttüğümüz çalışmaların değerli bir dayanağıdır. Sanatıyla yaşamımıza kattığı neşeyi unutmayacak; anısını, eğitimde fırsat eşitliği için yürüttüğümüz çalışmalarda yaşatmayı sürdüreceğiz" denildi.

Kaynak: ANKA
Bu haber 8 sitede yayınlandı.
A Milli Takım'da büyük şok! Yıldız futbolcumuz idmana çıkamadı

A Milli Takım'da deprem! Yıldız futbolcumuz idmana çıkmadı
Mustafa Sandal fon soruşturmasıyla ilgili sahneden konuştu: Herhangi bir fona dahlim olmamıştır

Fon iddialarına Musti'den yanıt: 33 yıldır tek gelir kaynağım müzik
Ortalığı karıştıran görüntü! Ahmet Çakar ile Ferhat Gündoğdu aynı karede

Ortalığı karıştıran kare: Yorumu size bırakıyoruz
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yüksekova'da köy okulu alev alev yandı! Bir vatandaş Türk bayrağını alevlerin arasından kurtardı

Alevlerin arasına girdi, Türk bayrağını son anda kurtardı
Acun Ilıcalı'nın yüreğini ağzına getiren kaza

Acun'un yüreğini ağzına getiren kaza
Özcan Deniz'e kardeşinden sert çıkış: Adliye önünde çok güzel bir oyunculuk izledik

Özcan Deniz'e kardeşinden sert çıkış: Çok güzel bir oyunculuk izledik
Atina'dan provokatif adım! İsrail'den alıp Türkiye sınırına koydular

İsrail'den alıp yanı başımıza koydular
Güllü davasında kritik gün bugün! Oğlundan duruşma öncesi dikkat çeken çağrı: Mahkemeye gelin

Güllü davasında kritik gün! Oğlundan duruşma öncesi dikkat çeken çağrı
Ronaldo'ya hayatının şokunu Galatasaray'ın yıldızı yaşattı

Ronaldo'ya hayatının şokunu Galatasaray'ın yıldızı yaşattı!

Yeni Parti Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu: Vatandaşlar doktor için bin kilometre yol yapıyor

Ardahan Milletvekili: Vatandaş doktor için bin kilometre yol yapıyor