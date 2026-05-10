Haberler

İsrail'in 10 gün alıkoyduktan sonra serbest bıraktığı aktivist Seyf Ebu Kişk Barselona'ya ulaştı Açıklaması

İsrail'in 10 gün alıkoyduktan sonra serbest bıraktığı aktivist Seyf Ebu Kişk Barselona'ya ulaştı Açıklaması
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yaptığı saldırıda kaçırılan aktivist Seyf Ebu Kişk, serbest bırakıldıktan sonra ailesiyle birlikte Barselona'ya döndü. Kişk, Filistin'deki insan hakları ihlallerine dikkat çekerek mücadeleye devam edeceğini vurguladı.

İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda yaptığı saldırı sonrasında kaçırıp 10 gün zorla alıkoyduğu aktivist Seyf Ebu Kişk, serbest bırakıldıktan sonra ailesiyle yaşadığı Barselona kentine geldi.

Barselona El Prat Havalimanı'nda, ailesi, arkadaşları ve Filistin'e destek veren aktivistlerce "Özgür Filistin" sloganlarıyla karşılanan Kişk, "Yolculuğumuz daha yeni başladı. Yakında çantamı yeniden hazırlayıp, Türkiye'deki arkadaşlarıma katılacağım." dedi.

"Önceliğimiz insanlık olmaya devam ediyor." diyen Kişk, "Burada olmam bir zafer değil çünkü en büyük endişemiz, tutuklu bulunan, savunmasız, işkence gören, şiddete uğrayan binlerce Filistinli." şeklinde konuştu.

Filistin kökenli olan ve İspanyol vatandaşlığının yanı sıra İsveç vatandaşlığı da bulunan Seyf Ebu Kişk, "İspanya, Brezilya, Türkiye gibi birçok ülkenin kararlı şekilde filoya destek vermesine rağmen İsveç hükümetinin gösterdiği tutumdan utanç duyduğunu" söyledi.

Kişk, "İsrail her yerde ve her dakika insan haklarını ihlal ediyor. Hükümetler de buna müsaade ediyor. Sistem İsrail'in yaptıklarına göz yumuyor. Soykırımcı İsrail hükümeti korunuyor. Gazze'de 2,3 milyon kişi 17 yıldır abluka altında, özgürce hareket edemeden, insani yardıma ulaşamadan, hastaneleri, okulları bombalanarak yaşıyor. İsrail'e göre Filistin diye bir şey yok. Bunu bana orada (İsrail'de) birçok kez söylediler ama biz pes etmeyeceğiz. Mücadele, fedakarlık gerekiyor." ifadelerini kullandı.

İsrail için en büyük tehlikenin sivil toplum olduğunu, o yüzden Küresel Sumud Filosu üyelerini "terörist gibi göstermeye çalıştığını" dile getiren Kişk, "Çünkü biz bombalamıyoruz. Biz başka bir yol olduğunu gösteriyoruz, eğitiyoruz, anlatıyoruz. Terörist olan insanlar değil, işgalci, soykırımcı hükümetlerdir." dedi.

Amaçlarının Filistin'den konuşulmaya, Gazze'de yaşananların gündemde kalmaya devam etmesi olduğunu belirten Kişk, "hakların kazanılması için mücadele etmenin zorunlu olduğunu, meydanlara inip taleplerini iletmeyi sürdüreceklerini" vurguladı.

Kaynak: AA / Şenhan Bolelli
Trump İran'ın yanıtını beğenmedi: Kesinlikle kabul edilemez

Trump, İran'ın yanıtına bir kez daha burun kıvırdı
Muhittin Böcek etkin pişmanlık başvurusu yaptı

CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan etkin pişmanlık başvurusu
Piyasalarda barış umudu: Altın yükseldi, petrol çakıldı

Piyasalarda barış umudu! Biri yükseldi, diğeri çakıldı
Destici: Emeklimize Kurban Bayramı'nda 10 bin lira ikramiye verelim

Cumhur İttifakı ortağından milyonlara bayram ettirecek çağrı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İnanılmaz anlar! Karşıyaka son saniye basketiyle ligde kaldı, taraftar parkeye indi

İnanılmaz anlar! Son saniyede attılar, ligde kaldılar

Yaya üst geçidindeki asansör boşluğunda sıkışan 2 çocuk babası genç, hayatını kaybetti

2 çocuk babası genç, yaya üst geçidinde feci şekilde can verdi
Zincir market yöneticisi kadın çalışanı tekme tokat dövdü

Zincir markette infial yaratan görüntü! Tepkiler çığ gibi büyüyor
Dünya Trump-Şi zirvesine kilitlendi: Masada sadece İran yok

Dünya nefesini tuttu, tarihi zirveye kitlendi! Masada sadece İran yok
İnanılmaz anlar! Karşıyaka son saniye basketiyle ligde kaldı, taraftar parkeye indi

İnanılmaz anlar! Son saniyede attılar, ligde kaldılar

Doktorları bile şaşırtan vaka! Kabızlık sandı ama karnı burnuna geldi

Doktorları bile şaşırtan vaka! Kabızlık sandı ama karnı burnuna geldi
Galatasaray'da şampiyonluk kutlamaları için çarpıcı karar

Şampiyonluk kutlamaları için radikal karar