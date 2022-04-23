Seydişehir'den kısa kısa

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin, avlanma yasağı kapsamında Suğla Gölü'nde denetime katıldı.

Pişkin, üç ay sürecek su ürünlerinin avlanması yasağı kapsamında, göl çevresinde incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Denetimler sırasında göle kaçak serildiği tespit edilen ağlar toplanırken, avlanma yasağını ihlal eden bir kişiye de cezai işlem uygulandı.

Pişkin, 15 Haziran'a kadar sürecek av yasağı boyunca denetimlerin aralıksız süreceğini söyledi.

Denetimlere, İlçe Jandarma Komutanı Salih Yahya Koca, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yavuz Ünüvar, Seydişehir Amatör Sportif Olta Balıkçıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği Başkanı İhsan Taş da katıldı.

Seydişehir Belediyesi personeline yangın ve afet tatbikatı eğitimi verildi

Seydişehir Belediyesi'nde görevli personele, AFAD Konya İl Müdürlüğü ve Seydişehir İtfaiye Amirliği tarafından yangın ve afet tatbikatı düzenlendi.

İlçedeki güvenli toplanma merkezlerinden Milli İrade Meydanı'nda toplanan belediye personeline, yangın söndürme ve afet esnasında yapılması gereken hususlar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Eğitim kapsamında yangın, sel, deprem gibi doğal afetlerden korunmak için yapılması gerekenler hakkında da bilgi verildi.