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Seydişehir'de Suğla Gölü balıkçılarına kantar ve tekne denetimi yapıldı

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Seydişehir'de Suğla Gölü balıkçılarına kantar ve tekne denetimi yapıldı
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Seydişehir'de Suğla Gölü'nde balıkçılara yönelik su ürünleri kaynaklarını koruma amaçlı denetim yapıldı. Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri balık alım kantarları ve tekneleri kontrol etti; denetimlerin aralıksız süreceği belirtildi.

Seydişehir'de bulunan Suğla Gölü'nde balıkçılara su ürünleri kaynaklarının korunması noktasında denetim yapıldı.

Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ile Seydişehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri balık alım kantarları ve teknelerde kapsamlı kontrol ve denetimler gerçekleştirdi.

???????Yetkililer, doğal kaynakların korunması ve gelecek nesillere aktarılması adına denetimlerin kararlılıkla ve aralıksız sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak: AA
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