Seydişehir'de sobadan kaynaklanan yangın 2 katlı evde hasara yol açtı

Seydişehir'de sobadan kaynaklanan yangın 2 katlı evde hasara yol açtıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Seydişehir Ulukapı Mahallesi'nde 2 katlı müstakil bir evde yanan sobadan çıkan alevlerle yangın çıktı. Konya Büyükşehir Belediyesi Seydişehir İtfaiye Amirliği ekiplerinin söndürdüğü yangında evde hasar oluştu.
Seydişehir ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Seydişehir Ulukapı Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Sokakta D.Y'ye ait 2 katlı müstakil evde, yanan sobadan çıkan alevler nedeniyle yangın çıktı.
Evde oturanlar ve mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine Konya Büyükşehir Belediyesi Seydişehir İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında evde hasar oluştu.
Kaynak: AA