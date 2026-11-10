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Seydişehir'de sobadan çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, evde hasar oluştu

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Seydişehir ilçesinin Dikilitaş Mahallesi'nde bir müstakil evde sobadan çıkan alevler nedeniyle yangın çıktı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında evde hasar oluştu.

Seydişehir ilçesinde evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Dikilitaş Mahallesi'nde Seyit Doğancı'ya ait müstakil evde yanan sobadan çıkan alevler nedeniyle yangın çıktı.

Evde oturanlar ve mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında evde hasar oluştu.

Kaynak: AA
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