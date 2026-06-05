Seydişehir'den kısa kısa

Seydişehir'de 2025-2026 eğitim öğretim yılında okullarda gerçekleştirilen itfaiye eğitimlerini tamamlayan öğrencilere sertifikaları verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Seydişehir İtfaiye Amirliği ekiplerince düzenlenen eğitimlerde, itfaiyeciliğe yönelik ısındırma ve farkındalık eğitimi, afetlere hazırlık, yangından korunma ve tahliye konularında eğitim verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Nizamettin Doğan, gazetecilere, olası yangın ve afet durumlarında öğrencilerin bilinçlenmesi adına gerçekleştirilen programda, anaokulu ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerine eğitimler verildiğini söyledi.

Doğan, bu gibi eğitimlerin küçük yaşlarda alınması gerektiğini kaydetti.

Program, öğrencilere sertifikalarının verilmesinin ardından sona erdi.

Seydişehir'de Dünya Çevre Günü etkinliği

Seydişehir'de, 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinliği yapıldı.

Merkez İlkokulu öğrencileri tarafından düzenlenen etkinlikte, çevre bilincine dikkat çekildi.

Okul müdürü Cemal Şahin, gazetecilere, öğrencilerin doğaya karşı duyarlılık kazanmasına katkı sağlaması amacıyla programı hazırladıklarını söyledi.