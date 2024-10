Seydişehir'de Muhtarlar Günü Kutlaması

Konya'nın Seydişehir ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla ilçede görev yapan muhtarlar Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu'nun verdiği yemekte bir araya geldi.

Adile Baysal Kültür Sanat Evi'nde verilen yemeğe, Kaymakam Cevdet Bakkal, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Orhan Özel, Seydişehir Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Yılmaz, merkez ve kırsal mahalle muhtarları katıldı.

Yemekte konuşan Kaymakam Cevdet Bakkal kapılarının her zaman muhtarlara açık olduğunu belirterek, "Vatandaşlarımızın her zaman temsilcileri ve destekçilerisiniz. Taleplere, isteklere her zaman açığız. Hep birlikte birlik ve beraberlik içerisinde Seydişehir'e hizmet edeceğiz. Gününüz kutlu olsun." dedi.

Kendilerine verilen önemden dolayı teşekkür eden Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Yılmaz da, "Muhtarlarımız Devlet ile halk arasında köprü vazifesi görmektedir. Seydişehir mahalle muhtarları olarak kurulan dernek çatısı altında, halkımıza en güzel hizmeti vermek için gece gündüz çalışmaktayız. Bizlere desteklerini esirgemeyen devlet erkanına, Kaymakamımıza ve Belediye Başkanımıza bizi bu önemli günümüzde unutmadıkları için teşekkür ederim." dedi.

Demokrasinin en önemli yapı taşlarından birinin muhtarlık olduğunu kaydeden Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ise, "Muhatlarımız halkımızla birlikte çalıştığından dolayı vatandaşlarımızla devlet arasında köprü vazifesi üstlenmişlerdi. Muhtarlarımız aynı zamanda önemli kanaat önderlerindendir, demokrasimizin vazgeçilmezidir. Mahallelerimizde kültürümüzle özdeşleşen dayanışmanın birlik ve beraberliğin en güzel örneklerini icra etmektesiniz. Gerçekleştirmiş olduğunuz çalışmaları hepimiz görmekteyiz. Bizler, gücümüzü her zaman birlik olmaktan almaktayız. Bizler muhtarlarımızla, kurumlarımızla, halkımızla bir bütünüz, birlikteyiz, beraberiz. Seydişehir'imiz bu birlik ve beraberliğiyle herkese örnek oluyor. Burada hep birlikte tek amacımız hizmet etmek. Hepinizin gününü kutluyor sağlıklı mutlu yaşamlar diliyorum." dedi.

Etkinlik günün anısına çekilen toplu fotoğrafla son buldu.