Seydişehir'de Motosiklet Kazası: 3 Yaralı
Konya’nın Seydişehir ilçesinde motosiklet ile üç tekerlekli elektrikli motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde motosiklet ile üç tekerlekli elektrikli motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
H.I. idaresindeki 42 AOE 286 plakalı üç tekerlekli elektrikli motosiklet, Prof. Sadi Irmak Caddesi'nde M.T.K. yönetimindeki 42 BHR 725 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile elektrikli motosikletteki M.I, Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA