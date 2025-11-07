Seydişehir'de Milli Ağaçlandırma Günü Etkinliği Düzenlendi
Konya'nın Seydişehir ilçesinde, Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla 1500 fidanın dikilmesiyle ilgili bir etkinlik gerçekleştirildi. AK Parti Konya Milletvekili Hasan Ekici, Kaymakam Mustafa Hamit Kıyıcı ve diğer yetkililer etkinlikte yer aldı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde "Milli Ağaçlandırma Günü" dolayısıyla fidan dikim etkinliği düzenlendi.
Seydişehir Anabağlar Mahallesi'nde düzenlenen etkinliğe AK Parti Konya Milletvekili Hasan Ekici, Kaymakam Mustafa Hamit Kıyıcı, Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Ramazan Arın sivil toplum kuruluşları öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Milletvekili Hasan Ekici, gazetecilere, dikilen bu fidanların büyüyüp orman olacağı etkinliğin hayırlı olmasını diledi.
Konuşmaların ardından 1500 fidan dikimi gerçekleştirildi.
