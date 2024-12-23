İsmet Şen Ortaokulu'nda Mehmet Akif Ersoy Anma Programı Düzenlendi
Konya'nın Seydişehir ilçesindeki İsmet Şen Ortaokulu'nda düzenlenen anma programı, şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Etkinlikte, Mehmet Akif Ersoy'a ait şiirler okundu ve hayatı anlatıldı. Program, öğrencilerin hazırladığı oratoryo ile sona erdi.
Konya'nın Seydişehir ilçesindeki İsmet Şen Ortaokulu'nda Mehmet Akif Ersoy için anma programı düzenlendi.
Belediye Düğün Salonu'ndaki program şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Mehmet Akif Ersoy'a ait şiirlerin okunduğu etkinlikte, Mehmet Akif Ersoy'un hayatı anlatıldı.
Program öğrencilerin hazırladığı oratoryo ile son buldu.
Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel