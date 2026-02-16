Seydişehir'de hava ambulansı kalp krizi geçiren hasta için havalandı
Seydişehir'de kolunda ve sırtında ağrı şikayeti ile hastaneye kaldırılan 80 yaşındaki Yaşar Harmancı'nın kalp krizi geçirdiği anlaşıldı. Hava ambulansı ile Konya Şehir Hastanesine sevk edildi.
İlçede kolunda ve sırtında ağrı sıkıntısı yaşayan Yaşar Harmancı (80) evinde rahatsızlandı.
Yakınlarının haber verdiği 112 sağlık ekipleri tarafından evinden alınan Harmancı Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hastanede yapılan kontrollerde kalp krizi geçirdiği anlaşılan Harmancı, Millet Bahçesine inen hava ambulansı ile Konya Şehir Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel