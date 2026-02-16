Haberler

Seydişehir'de hava ambulansı kalp krizi geçiren hasta için havalandı

Güncelleme:
Seydişehir'de kolunda ve sırtında ağrı şikayeti ile hastaneye kaldırılan 80 yaşındaki Yaşar Harmancı'nın kalp krizi geçirdiği anlaşıldı. Hava ambulansı ile Konya Şehir Hastanesine sevk edildi.

Seydişehir'de kalp krizi geçirdiği anlaşılan hasta hava ambulansıyla Konya'ya sevk edildi.

İlçede kolunda ve sırtında ağrı sıkıntısı yaşayan Yaşar Harmancı (80) evinde rahatsızlandı.

Yakınlarının haber verdiği 112 sağlık ekipleri tarafından evinden alınan Harmancı Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede yapılan kontrollerde kalp krizi geçirdiği anlaşılan Harmancı, Millet Bahçesine inen hava ambulansı ile Konya Şehir Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluğu tamamen yazarlarına aittir.

