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Seydişehir'de göletlere 500 bin sazan yavrusu bırakıldı

Seydişehir'de göletlere 500 bin sazan yavrusu bırakıldı
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Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce, Tarım ve Orman Bakanlığının "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında Seydişehir'deki Gökhüyük ve Taraşçı baraj göletlerine 500 bin yavru sazan salındı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce, Tarım ve Orman Bakanlığının "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında Seydişehir'deki Gökhüyük ve Taraşçı baraj göletlerine 500 bin yavru sazan salındı.

Konya İl Tarım ve Orman Müdürü Duran Seçen, Seydişehir'in doğal zenginliklerinin korunmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla devam ettiğini kaydetti.

Su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirliği ve balık popülasyonunun korunması için vatandaşların avlanma kurallarına uymasının önem taşıdığını belirten Seçen, gelecek nesillere zengin su kaynakları ve doğal bir çevre bırakmak için çalıştıklarını belirtti.

Programa, Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yavuz Ünüvar da katıldı.

Kaynak: AA
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