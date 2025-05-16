Seydişehir'de Emekli Öğretmenlere Vefa Gecesi Düzenlendi

Seydişehir'de Emekli Öğretmenlere Vefa Gecesi Düzenlendi
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Seydişehir Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, emekli öğretmenler onuruna vefa gecesi etkinliği düzenledi. Kaymakam Cevdet Bakkal ve Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, eğitimdeki katkıları için öğretmenlere teşekkür etti.

Seydişehir Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce emekli öğretmenlere vefa gecesi etkinliği düzenlendi.

Millet Bahçesi Düğün Salonu'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Kaymakam Cevdet Bakkal, geleceğin mimarı gençlerin yetiştirilmesinde öğretmenlerinin emeğinin çok büyük olduğunu söyledi.

Öğretmenlik mesleğinin kutsal olduğun vurgulayan Bakkal, " Seydişehir'e geldikten sonra buradaki insanların okuryazarlık ve eğitim düzeylerinin üst düzeyde olduğunu fark ettim. Bu da Seydişehir'de görev yapan siz değerli öğretmenlerimizin eseridir. Bu programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ise mesleğine yıllarını veren öğretmenlerle birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Program ilçe protokol üyelerinin en genç ve en yaşlı emekli öğretmene plaket vermesinin ardından sona erdi.???????

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel
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