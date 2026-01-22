Haberler

Seydişehir'de din görevlilerine hac eğitimi verildi

Güncelleme:
Konya'nın Seydişehir ilçesinde Müftülük tarafından din görevlilerine hac ibadeti hakkında temel bilgiler verildi. İlçe Müftüsü Fatih Koç, rehberliğin büyük bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde din görevlilerine hac eğitimi verildi.

Seydişehir Müftülüğü tarafından verilen eğitimde, görevlilere hac ibadetine dair temel bilgi, hac ve umre hakkında bilgilendirme yapıldı.

İlçe Müftüsü Fatih Koç, hacı adaylarına yapılacak rehberliğin büyük sorumluluk gerektirdiğini vurguladı.

Programa, Seydişehir, Bozkır ve Ahırlı müftülüklerinde görev yapan personel katıldı.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

