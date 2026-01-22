Seydişehir'de din görevlilerine hac eğitimi verildi
Konya'nın Seydişehir ilçesinde Müftülük tarafından din görevlilerine hac ibadeti hakkında temel bilgiler verildi. İlçe Müftüsü Fatih Koç, rehberliğin büyük bir sorumluluk olduğunu vurguladı.
Seydişehir Müftülüğü tarafından verilen eğitimde, görevlilere hac ibadetine dair temel bilgi, hac ve umre hakkında bilgilendirme yapıldı.
İlçe Müftüsü Fatih Koç, hacı adaylarına yapılacak rehberliğin büyük sorumluluk gerektirdiğini vurguladı.
Programa, Seydişehir, Bozkır ve Ahırlı müftülüklerinde görev yapan personel katıldı.
Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel