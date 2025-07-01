Seydişehir'de Dağda Mahsur Kalan Kardeşler Kurtarıldı

Seydişehir'de Dağda Mahsur Kalan Kardeşler Kurtarıldı
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde piknik için giden Eren Bedirhan Ateş (15) ve ağabeyi Muzaffer Mustafa Ateş (17), dağda mahsur kaldı. Ekipler tarafından 4 saatlik bir sürenin ardından kurtarıldılar.

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde dağda mahsur kalan Eren Bedirhan Ateş (15) ve ağabeyi Muzaffer Mustafa Ateş (17), ekipler tarafından 4 saat sonra kurtarıldı.

Eren Bedirhan Ateş ve ağabeyi Muzaffer Mustafa Ateş, aileleriyle birlikte piknik için Seydişehir ilçesi Kuğulu Tabiat Parkı'na geldi. İki kardeş saat 19.00 sıralarında Söğütlü Çeşme mevkisindeki dağlık alana çıktı. Bir süre gezdikten sonra dönüş yolunu şaşıran iki kardeş dağlık alanda mahsur kaldı. İki kardeş, 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp, mahsur kaldıklarını belirterek, yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, UMKE, AFAD ve belediye ekipleri sevk edildi. Eren Bedirhan ve Muzaffer Mustafa Ateş kardeşler, saat 23.00 sıralarında ekipler tarafından kurtarıldı. İki kardeş, tedbir amaçlı sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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