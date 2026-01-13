Hava almak için çıktığı balkondan düşen Elif yaralandı

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde Elif Eslem D. (15), hava almak için çıktığı 3'üncü kattaki evlerinin balkonundan dengesini kaybedip zemine düştü.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Alaylar 1 Mahallesi Ertuğrul Gazi Caddesi 152162 Sokakta bir apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Elif Eslem D., hava almak için evlerinin balkonuna çıktı. Dengesini kaybeden Elif Elsem D., 3'üncü kattan, zemine düşüp yaralandı. Durumu fark eden ailesinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kanlar içinde kalan Elif Eslem D., ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Elif Eslem D., ilk tedavisinin ardından ambulansla Konya'ya sevk edildi.

Haber- Kamera: Yaşar COŞKUN SEYDİŞEHİR KONYA DHA))