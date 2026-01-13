Haberler

Hava almak için çıktığı balkondan düşen Elif yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'nın Seydişehir ilçesinde 15 yaşındaki Elif Eslem D., hava almak için çıktığı 3. kattaki balkonundan dengesini kaybederek zemine düştü. Hayati tehlikesi bulunan genç kız hastaneye kaldırıldı.

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde Elif Eslem D. (15), hava almak için çıktığı 3'üncü kattaki evlerinin balkonundan dengesini kaybedip zemine düştü.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Alaylar 1 Mahallesi Ertuğrul Gazi Caddesi 152162 Sokakta bir apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Elif Eslem D., hava almak için evlerinin balkonuna çıktı. Dengesini kaybeden Elif Elsem D., 3'üncü kattan, zemine düşüp yaralandı. Durumu fark eden ailesinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kanlar içinde kalan Elif Eslem D., ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Elif Eslem D., ilk tedavisinin ardından ambulansla Konya'ya sevk edildi.

Haber- Kamera: Yaşar COŞKUN SEYDİŞEHİR KONYA DHA))

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MEB 81 ile yazı gönderdi! Ortaokul ve liselerde yeni dönem başlıyor

81 ile yazı gönderildi! Ortaokul ve liselerde yeni dönem başlıyor
Bu köyde kışın sadece muhtar yaşıyor! Tek nedeni var

Bu köyde sadece muhtar yaşıyor! Tek nedeni var
Ev arkadaşının 'Pavyon' iddiası genç kadını küplere bindirdi

Ev arkadaşının "Pavyon" iddiası genç kadını küplere bindirdi
Volkan Demirel, 'Sen mi Ederson mu?' sorusunu hiç düşünmeden yanıtladı

"Sen mi Ederson mu?" sorusunu hiç düşünmeden yanıtladı
MEB 81 ile yazı gönderdi! Ortaokul ve liselerde yeni dönem başlıyor

81 ile yazı gönderildi! Ortaokul ve liselerde yeni dönem başlıyor
17 yaşındaki Eylül'ün katili en yakını çıktı

17 yaşındaki Eylül'ün katili en yakını çıktı
Düğünlerin vazgeçilmeziydi: Çeyrek altının fiyatını gören şaşıp kalıyor

Çeyreğin fiyatını gören şaşıp kalıyor