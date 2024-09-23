Seydişehir Belediyesi'nden Dünya Temizlik Günü Etkinliği

Seydişehir Belediyesi, çevre duyarlılık adına Dünya Temizlik Günü dolayısıyla Gökçehüyük Baraj Göletinde doğaya saygı yürüyüşü gerçekleştirdi.

Belediyenin çevre temizliği konusunda farkındalığı arttırmak için "Çöpü çöpe at, doğayı temiz bırak" sloganı ile düzenlenen etkinliğe Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ve eşi Hatice Ustaoğlu da katıldı.

İlçenin çevre duyarlılığı noktasında adından söz ettirdiğini kaydeden Ustaoğlu, belediye olarak çevre ve doğaya büyük önem verdiklerini söyledi.

Gelecek nesillere daha yaşanabilir ve temiz bir çevre bırakmak istediklerini belirten Ustaoğlu, "Bu noktada çalışmalarımızı yürütüyoruz. Dünya Temizlik Gününde çevre gönüllülerimizle Gökçehüyük Mahallesinde bulunan baraj göleti çevresinde güzel bir çevre etkinliği gerçekleştirdik. Seydişehir, çevre duyarlılığı konusunda çok duyarlı bir ilçe fakat daha duyarlı ve dikkatli olmalıyız. Toplumumuzda çevreyi koruma konusunda farkındalık yaratacak, bilinç oluşturacak çalışmalara devam edeceğiz." dedi.???????