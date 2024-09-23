Üye Girişi
Haberler

Seydişehir Belediyesi'nden Dünya Temizlik Günü Etkinliği

Seydişehir Belediyesi'nden Dünya Temizlik Günü Etkinliği
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Seydişehir Belediyesi, Dünya Temizlik Günü'nde Gökçehüyük Baraj Göletinde doğaya saygı yürüyüşü düzenledi. Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, çevre temizliği ve farkındalığın artırılması konularında önemli mesajlar verdi.

Seydişehir Belediyesi, çevre duyarlılık adına Dünya Temizlik Günü dolayısıyla Gökçehüyük Baraj Göletinde doğaya saygı yürüyüşü gerçekleştirdi.

Belediyenin çevre temizliği konusunda farkındalığı arttırmak için "Çöpü çöpe at, doğayı temiz bırak" sloganı ile düzenlenen etkinliğe Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ve eşi Hatice Ustaoğlu da katıldı.

İlçenin çevre duyarlılığı noktasında adından söz ettirdiğini kaydeden Ustaoğlu, belediye olarak çevre ve doğaya büyük önem verdiklerini söyledi.

Gelecek nesillere daha yaşanabilir ve temiz bir çevre bırakmak istediklerini belirten Ustaoğlu, "Bu noktada çalışmalarımızı yürütüyoruz. Dünya Temizlik Gününde çevre gönüllülerimizle Gökçehüyük Mahallesinde bulunan baraj göleti çevresinde güzel bir çevre etkinliği gerçekleştirdik. Seydişehir, çevre duyarlılığı konusunda çok duyarlı bir ilçe fakat daha duyarlı ve dikkatli olmalıyız. Toplumumuzda çevreyi koruma konusunda farkındalık yaratacak, bilinç oluşturacak çalışmalara devam edeceğiz." dedi.???????

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel

Yerel Haberler Hasan Ustaoğlu Seydişehir Güncel Dünya Yaşam Çevre Doğa

6 yaşındaki çocuk gelin davasında karar! Baba ve eş içeride çürüyecek

Türkiye'nin günlerce konuştuğu çocuk gelin davasında karar

 Adalet Bakanı Tunç'tan Narin açıklaması: Tespit edilen yeni kamera görüntüleri var

"Tespit edilen yeni kamera görüntüleri var"

 Şehit Şeyda Yılmaz ile ilgili kahreden detay! Bu sabah memleketine gidecekmiş

Şehit Şeyda Yılmaz'ın bu sabah için dört gözle beklediği bir planı varmış
Ümraniye'de kadın polisin vurulduğu anlar kamerada! Belindeki silahı kapıp art arda ateşlemiş

Kadın polisin şehit olduğu saldırı kamerada! Belindeki silahı kapıp art arda ateşlemiş
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahar bu hafta var mı? Bahar dizisi 24 Eylül'de başlayacak mı? Şeyda Yılmaz kimdir, kaç yaşındaydı? Şehit Polis Şeyda Yılmaz olayı nedir, nasıl öldü? SÜPER LİG 7. HAFTA MAÇLARI Süper Lig 7. Hafta maçları ne zaman başlayacak, hangi gün? Gaziantepspor- Trabzonspor maçı ne zaman? Gaziantepspor- Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda şifresiz mi? BUGÜN ATV CANLI YAYIN İZLE 2024! Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm neler oldu? BİM AKTÜEL KATALOĞU (27 EYLÜL) Bim'de hangi aktüel ürünler var? 27 Eylül Cuma günü Bim'e hangi ürünler gelecek? BİM AKTÜEL KATALOĞU (25 EYLÜL) Bim'de hangi ürünler var? 25 Eylül Çarşamba günü Bim'e hangi ürünler gelecek? Gelendost Belediye Başkanı kimdir? Isparta Gelendost Belediye Başkanı Mustafa Özmen kim, kaç yaşında? Yunus Emre Geçti kimdir? Ümraniye'de polis memurunu öldüren Yunus Emre kaç yaşında, sabıka kaydı var mı? Benzine zam var mı? 23 Eylül güncel yakıt fiyatları! Motorin, LPG fiyatları ne kadar oldu? A101 AKTÜEL KATALOĞU 21- 27 EYLÜL A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });