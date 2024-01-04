Seydişehir Belediyesi Çalışanları Sağlık Taramasından Geçti

Seydişehir Belediyesi'ndeki tüm çalışanlar İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında sağlık taramasından geçti.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, çalışan personellerinin sağlıklı olmalarına önem verdiklerini bu nedenle çalışanları periyodik olarak sağlık taramasından geçirildiklerini söyledi.

Seydişehir bünyesinde kadrolu işçi, sözleşmeli personel ve şirket çalışanı statüsünde hizmet veren 320 kişi sırasıyla, akciğer grafisi, odyometri testi ile solunum fonksiyon testlerini içeren sağlık taramalarından geçirildi.

Takip sistemi ile çalışma hayatının getirdiği sağlık sorunlarını en aza indirmek, hayat kalitesini ve çalışma performansı artırmak hedefleniyor.

İş Sağlığı ve Güvenliğinin önemli olduğuna değinen Belediye Başkanı Mehmet Tutal makamında gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Belediyemiz bünyesinde çalışan personelimizin yapmış oldukları işe bağlı olarak gelişebilecek sağlık problemleri ve iş risklerini tespit etmek ve çalışanları bu risklerden korumak bizim önceliğimiz. Rutin laboratuvar testleri yanında, çalıştıkları bölüme özgü risk faktörlerine göre olası meslek hastalıklarından korunmak, sorunları erken tespit etmek amacıyla periyodik olarak sağlık taramaları tahlil ve muayeneleri yapılıyor. Yapılan sağlık taramaları sonucunda çalışanların daha güvenli ve sağlıklı bir ortamda çalışmasını istiyoruz."