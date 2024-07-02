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Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu öncülüğünde Kent Konseyi kuruldu

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Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu'nun öncülüğünde kurulan Kent Konseyi başkanlığına Çetin Aksakbağı seçildi. Kent Konseyi, ilçenin daha iyi yönetilmesi ve vatandaşların karar alma süreçlerine daha aktif katılımını sağlamak amacıyla kuruldu.

Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu'nun öncülüğünde kurulan Kent Konseyi başkanlığına Çetin Aksakbağı seçildi.

Şaban Cengiz Kültür Merkezinde gerçekleştirilen Kent Konseyi toplantısında Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, Kent Konseyi çalışmasının Seydişehir'de ilk kez oluşmasını sağlayarak önemli çalışmalara imza atılacağını kaydetti.

Ustaoğlu, Kent Konseyi'nin, ilçenin daha iyi yönetilmesi ve vatandaşların karar alma süreçlerine daha aktif katılımını sağlamak amacıyla kurulduğunu belirterek, "Seçim beyannamemizde de yer alan, günümüzde demokrasinin mihenk taşı olan Kent konseyi, kentimizin gelişimi ve sorunlarının çözümü konusunda önemli bir platform olacaktır." ifadesini kullandı.

Başkanlığını Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Vekili Şenol Göçeren'in yaptığı genel kurul seçimlerinde Çetin Aksakbağı Kent Konseyi başkanlığına seçildi.???????

Kaynak: AA / Güncel

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