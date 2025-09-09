Haberler

Seydişehir Atatürk İlkokulu'nda Fidan Dağıtımı Yapıldı

Seydişehir Atatürk İlkokulu'nda Fidan Dağıtımı Yapıldı
Seydişehir Atatürk İlkokulu, 'Her Çocuk Bir Fidan, İlk Ders Yeşil Vatan' sloganıyla öğrencilere 450 fidan dağıttı. Orman Genel Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, öğrencilere fidan dikiminin önemi anlatıldı ve her öğrenciye bir fidan verilerek bakım görevleri de paylaşıldı.

Seydişehir Atatürk İlkokulu'nda "Her Çocuk Bir Fidan, İlk Ders Yeşil Vatan" sloganıyla öğrencilere 450 fidan dağıttı.

Orman Genel Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte uzmanlar, öğrencilere fidan dikiminin önemi ve doğaya katkıları hakkında bilgi verdi.

Her Öğrenciye bir fidan verilerek bakımını yapmaları ve aileleri ile 11 Kasım'a kadar fidanı toprakla buluşturma sorumluluğu verildi.

Okul Müdürü Yasin Öşekci, etkinlik kapsamında öğrencilerde doğa sevgisinin artırılması, çevre bilincinin geliştirilmesi ve toplumsal farkındalık oluşturulması hedeflendiğini belirterek, "Her öğrencinin dikeceği fidan, ileride büyük bir ormana dönüşme potansiyeli taşıyor. Bu etkinlik, doğaya yapılan en güzel yatırımlardan biridir." dedi.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel
