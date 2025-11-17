Haberler

Seydikemer'de TOKİ Konutları Hak Sahiplerine Teslim Edildi

Seydikemer'de TOKİ Konutları Hak Sahiplerine Teslim Edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, TOKİ tarafından yapımı tamamlanan 304 konut ve 8 iş yerinin anahtar teslim töreni gerçekleştirildi. Törende hak sahiplerine anahtarları protokol üyeleri tarafından verildi.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yapımı tamamlanan TOKİ konutları hak sahiplerine törenle teslim edildi.

Seydikemer Belediyesi ve TOKİ işbirliğiyle ilçede yapımı tamamlanan 304 konut ve 8 iş yerinin anahtar teslim töreni, Menekşe Mahallesi TOKİ Konutları bahçesinde gerçekleştirildi.

Hak sahiplerine anahtarları protokol üyelerince verildi.

Törene, Seydikemer Kaymakamı Mustafa Dilekli, AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli, TOKİ Ege Bölge Müdürü Serdar Sezgin, hak sahipleri katıldı.

Kaymakam Dilekli, yaptığı konuşmada, vatandaşların beklentisi olan bu konutları hak sahiplerine teslim etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Dilekli, "TOKİ'nin ülkemizin dört bir yanında gerçekleştirdiği projeler sadece yeni evler değil, güçlü, güvenilir ve yaşanabilir yaşam alanlarıdır." dedi.

Milletvekili Otgöz ise Fethiye'ye 150, Seydikemer'e ise 75 konut ilave edildiğini kaydetti.

Projeyle Türkiye Yüzyılı hedefine bir adım daha yaklaştıklarını belirten Otgöz, "Seydikemer'i hak ettiği yerlere taşıyıp daha yaşanabilir bir ilçe haline getirmek için durmadan çalışacağız." dedi.

Belediye Başkanı Akdenizli de depreme dayanıklı yapısı, modern çevre düzenlemesi ve sosyal donatılarıyla vatandaşlar için güvenli bir yuva olacak projenin yalnızca bir bina topluluğu değil, Seydikemer'in geleceğinin, huzurunun ve refahının bir nişanesi olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA / Onur Çadır - Güncel
Kabine bugün toplanıyor! Masada 85 milyonu kahreden olayın ilk bulguları olacak

Kabine toplanıyor! Masada 85 milyonu kahreden olayın ilk bulguları var
Dünyada bir ilk! KIZILELMA'ya hayalet göz entegre edildi

Dünyada bir ilk! Türk mühendisler yaptı, büyük avantaj sağlayacak
26 ilde yapılan anket: Birinci sırada ne AK Parti ne de CHP var

26 ilde yapılan anket: Birinci sırada ne AK Parti ne de CHP var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sosyal medyada silahla meydan okudular, ekipler evlerinden aldı

Meydan okumanın sonu kötü bitti
Fenerbahçe'nin istediği yıldız milli takımda kahraman oldu

Fenerbahçe'nin istediği yıldızın içinden adeta Messi çıktı
4 katlı metruk binada yangın çıktı; 1 erkek cesedi bulundu

Metruk binada yangın çıktı; ekipler yanmış cesetle karşılaştı
Icardi'nin Galatasaray'dan son istediği şey bardağı taşırdı! Yollar ayrılabilir

Galatasaray'dan son istediği şey bardağı taşırdı! Yollar ayrılabilir
Sosyal medyada silahla meydan okudular, ekipler evlerinden aldı

Meydan okumanın sonu kötü bitti
Galatasaray'a Osimhen'den çok kötü haber

Galatasaray'a Osimhen'den çok kötü haber
Çiftçi böyle isyan etti: Satarsam şerefsizim, koyunları otlatacağım

Çiftçi böyle isyan etti: Satarsam şerefsizim, koyunları otlatacağım
Eski HDP'li vekil Yeniden Refah Partisi'ne katıldı

Eski HDP'li vekil Erbakan'ın partisine katıldı
Yüksek emekli aylığı için bu tarihe dikkat! SGK uzmanı uyardı

Yüksek maaş için bu tarihe dikkat! Cebe 78 bin lira daha fazla girecek
Kadro dışı kalan İrfan Can'dan Fener taraftarını çıldırtan hamle

Kadro dışı kalan İrfan'dan Fener taraftarını çıldırtan G.Saray hamlesi
Terör örgütü PKK Zap'tan çekildi

Terör örgütü PKK, "Kale" olarak gördüğü noktadan çekildi
Türkiye'ye tatile gelen gurbetçinin istekleri pes dedirtti

Türkiye'ye tatile gelen gurbetçinin istekleri pes dedirtti
A Milli Takım'da son dakika değişikliği! Galatasaray'ın yıldızı çağrıldı

A Milli Takım'da son dakika değişikliği! Galatasaray'ın yıldızı çağrıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.