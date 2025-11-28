Seydikemer'de Park Halindeki Araca Çarpan Sürücü Hayatını Kaybetti
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde park halindeki bir araca çarpan otomobilin sürücüsü Ali Aker (24) kaza yerinde yaşamını yitirdi. Olayda, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ali Aker (24) yönetimindeki 48 APE 108 plakalı otomobil, Fethiye-Antalya kara yolu Uğurlu mevkisinde park halindeki 48 AGG 585 plakalı otomobile çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, Aker'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
