Muğla'da kayalıklarda mahsur kalan keçi kurtarıldı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde kayalık alanda mahsur kalan bir keçi, Fethiye Mahalle Afet Gönüllüleri tarafından kurtarıldı. Kayalıklarda sıkışan keçi, yapılan çalışmalar sonucunda bulundu ve ip aracılığıyla kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Boğaziçi Mahallesi, Yediburunlar mevkisinde kayalık alanda keçi mahsur kaldı.

Sahibinin ihbarı üzerine bölgeye Fethiye Mahalle Afet Gönüllüleri ekibi yönlendirildi.

Kayalık ve sarp alanda yürütülen çalışmalar sonucu keçi bulundu.

İp aracılığıyla bulunduğu noktadan kurtarılan keçi, sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA / Onur Çadır - Güncel
