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Şeybani, Ürdün'ün 14 silahlı açıklamasını geri çekmesini çatışma yokluğuna yordu

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Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Ürdün ordusunun 14 silahlı kişiye ilişkin açıklamasını geri çekmesinin iki ülke arasında çatışma veya sürtüşme yaşanmadığını gösterdiğini belirtti. Şeybani, gelişmelerin aceleci değerlendirilmesinin erken açıklamalara yol açabileceğini kaydetti.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Ürdün ordusunun " Suriye'den gelen 14 silahlı kişinin sınırı geçmeye çalıştığına ilişkin" açıklamasını geri çekmesinin iki ülke arasında herhangi bir çatışma veya sürtüşme yaşanmadığını gösterdiğini belirtti.

Şeybani, Suudi Arabistan merkezli eş-Şark kanalına yaptığı açıklamada, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Sahadaki gelişmelerin aceleci değerlendirilmesinin yanlış tutumlara ve erken açıklamalara yol açabileceğini ifade eden Şeybani, dün Dera'da hayatını kaybedenlerin ailelerine yaptığı taziye ziyareti sırasında da konuyu görüştüklerini kaydetti.

Ürdün ile geçen hafta yaşanan sorunların iki ülke arasındaki yoğun temaslarla giderildiğini dile getiren Şeybani, "Çözümün, Suriyelilerin haklarının güvence altına alınmasını ve benzer olayların bir daha yaşanmamasını sağlayacak şekilde gerçekleştirilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Ürdün ordusu, Suriye'den 14 silahlı kişinin sınırı geçmeye çalıştığını ve sınır muhafızlarınca etkisiz hale getirildiğini duyurmuş, ancak daha sonra söz konusu açıklamayı silmişti.

Ürdün Silahlı Kuvvetleri, 26 Ekim'de Suriye'nin güneyindeki "terör örgütü DEAŞ" hedeflerine yönelik hava harekatı düzenlediğini açıklamıştı.

Suriye, Ürdün ordusunun Dera kırsalında çeşitli noktalara düzenlediği hava saldırılarını kınayarak, aralarında kadınlar ve çocukların da bulunduğu 7 sivilin hayatını kaybettiğini duyurmuş, saldırıların ülkenin egemenliğini ihlal ettiğini bildirmişti.

Kaynak: AA
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