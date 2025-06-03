Seyahat Edecek Sürücülere Bayram Uyarısı

Seyahat Edecek Sürücülere Bayram Uyarısı
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MASFED Başkanı Aydın Erkoç, Kurban Bayramı tatilinde yola çıkacak sürücüleri araç bakımlarını yaptırmaları ve trafik kurallarına uyma konusunda uyardı. Özellikle lastik, far, fren ve akü kontrollerinin ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, Kurban Bayramı tatili nedeniyle seyahate çıkacak sürücüleri, araçlarının genel bakımlarını yaptırmaları, far, fren, akü, silecek, lastik basıncı, klima ve ön düzen kontrollerinin bakımlarını ihmal etmemeleri yönünde uyardı.

Erkoç, yaptığı yazılı açıklamada, trafiğe kayıtlı 31 milyonu aşkın araç bulunduğunu belirterek, bayram tatili sürecinde kara yollarında yoğunluğun, dolayısıyla riskin artacağına dikkati çekti.

Yola çıkmanın özgürlük, kurallara uymanın ise sorumluluk olduğuna işaret eden Erkoç, sürücülerin seyahate çıkmadan önce lastik ve genel araç bakımlarını mutlaka yaptırmaları gerektiğini belirtti.

Erkoç, "Far, fren, akü, silecek, lastik basıncı, klima ve ön düzen kontrolleri ihmal edilmemeli. Ayrıca gidecekleri güzergaha ilişkin yol ve hava durumu bilgilerini almaları da büyük önem taşıyor. Özellikle 'kara nokta' olarak bilinen yüksek riskli kavşaklarda ekstra dikkat şart." ifadesini kullandı.

Trafik cezalarındaki güncellemeye dikkati çeken Erkoç, güvenlik açısından kişinin kendisinin bilinçli olmasının daha önemli olduğunu vurguladı.

Erkoç, "Aracını tanıyan, kuralları bilen, çevresine saygı duyan her sürücü, hem kendi canını hem de başkalarının hayatını korur. Bu bayram sevdiklerinize sadece hediyeler değil, sağ salim ulaşarak en büyük mutluluğu armağan edin. Trafikte empati kurmak, bir başkasının yerine kendini koymak bayramın maneviyatına en çok yakışan davranıştır. Unutmayalım, yol vermek sadece bir trafik kuralı değil, bir kültür meselesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Güncel
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