Son dakika haber: SEVDA NOYAN'IN 'TEHDİT' DAVASI DÜŞÜRÜLDÜ - Haberler

İSTANBUL (DHA) - SEVDA Noyan'ın, "15 Temmuz kursağımızda kaldı, bizim sitede var üç beş. Benim listem hazır açıkçası" sözleri nedeniyle yargılandığı dava, 'uzlaşma' kararıyla düşürüldü.

İstanbul 45. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Sevda Noyan katılmadı. Noyan'ı avukatı Oğuz Özer duruşmada hazır bulundu. Davanın şikayetçileri de duruşmaya katılmadı.

"ÖZELLİKLE SUÇ İŞLEME KASTI YOKTUR"

İDDİANAME

Yazar Sevda Noyan, 3 Mayıs 2020 tarihinde bir televizyon programında bir soru üzerine, "15 Temmuz kursağımızda kaldı. Yanlış anlaşılmasın, doğru anlaşılsın. Bizim aile bir 50 kişiyi götürür yani. Ayaklarını denk alsınlar. Bizim sitede var, üç beş. Benim listem hazır açıkçası" diye konuşmuştu. Sözleri nedeniyle hakkında suç duyurusunda bulunulan Noyan hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu soruşturma başlatmıştı. Noyan hakkında 'Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' suçundan 3 yıldan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açmıştı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel