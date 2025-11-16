Haberler

Sevcan Saribaş'ın 'Güney' Sergisi Sanatseverlerle Buluştu

Sevcan Saribaş'ın 'Güney' Sergisi Sanatseverlerle Buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Sevcan Saribaş'ın ilk kişisel sergisi 'Güney', ODA Sanat Galerisi'nde açıldı. Sergi, Akdeniz Bölgesi'nin etkileriyle dolu eserler sunuyor ve 30 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Sevcan Saribaş'ın ilk kişisel sergisi "Güney", sanatseverlerle buluştu.

ODA Sanat Galerisi'ndeki serginin açılışında konuşan Saribaş, ilkokul yıllarında büyük tuvaller üzerinde yağlı boya çalışmaları yapmaya başladığını söyledi.

Sanata olan ilgisinin küçük yaşlarda başladığını vurgulayan Saribaş, serginin hem kavramsal hem de kişisel bir yolculuğun izlerini taşıdığını anlattı.

Saribaş, sık sık gittiği Akdeniz Bölgesi'nin sıcaklığı, ışığı ve üretken doğasının çalışmalarımda önemli bir yer tuttuğunu, yolculukları sırasında karşılaştığı seraların, balyaların ve yol üzerindeki doğa unsurlarının eserlerine yansıdığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Seralarda kullanılan poşetlerden samanlara, tellere kadar birçok malzemeyi işlerime dahil ettim. Bu malzemeler mekanın, yolun ve üretimin dokusunu tuvale taşımamı sağladı. Kayak sırasında izlediğim rota, soğukla sıcak arasındaki geçişler, bir kafede hissettiğim sıcaklık bile eserlerimde renk ve hareket olarak yeniden canlanıyor."

Sergide yer alan eserlerde sıcak ve soğuk renklerin birbirini tamamlayıcı şekilde kullanıldığını aktaran Saribaş, "Bir tarafta Akdeniz'in turuncu ve sarı tonları yaşamın akışını temsil ederken, diğer tarafta yükseklerin mavi ve beyazları soğuğun sessizliğini çağrıştırıyor. Yaşam da bu karşıtlıkların dengesinde var oluyor." dedi.

Serginin açılışına Odunpazarı Belediyesi Başkanı Kazım Kurt'un yanı sıra birçok sanatsever katılım gösterdi.

Sergi, 30 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA / Beyzanur Tonbaktepe - Güncel
Trump, Venezuela'ya operasyon kararını verdi! ABD ordusundan bölgeye dev yığınak

Trump o ülkeye operasyon kararını verdi! 15 bin asker bölgede
Türkiye'nin dev market zinciri ismini değiştirdi! Mağaza sayısı da artıyor

Türkiye'nin dev market zinciri ismini değiştirdi
Arapsaçına döndü! Türkiye'nin konuştuğu dosyayı Cinayet Büro devraldı

Arapsaçına döndü! Türkiye'nin konuştuğu dosya artık Cinayet Büroda
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü oyuncu yapay zekaya savaş açtı, sesi izinsiz kullanılmış!

Ünlü oyuncu yapay zekaya savaş açtı, sesi izinsiz kullanılmış!
Tarihe geçti! Islam Makhachev'den çifte şampiyonluk

Tarihe geçti! Islam Makhachev'den çifte şampiyonluk
Sadettin Saran'dan Lewandowski sorusuna tek cümlelik yanıt

Lewandowski Fenerbahçe'ye gelecek mi? Saran'dan tek cümlelik yanıt
Erdoğan, yanına çağırdığı adama tek bir soru sordu

Yanına çağırdığı adama tek bir soru sordu
Ünlü oyuncu yapay zekaya savaş açtı, sesi izinsiz kullanılmış!

Ünlü oyuncu yapay zekaya savaş açtı, sesi izinsiz kullanılmış!
Kenan Yıldız: Özür dilerim

Kenan Yıldız: Özür dilerim
Maltepe'de motosikletin çarptığı trafik polisi yaralandı: Kaza anı kamerada

Hızla gelip trafik polisine çarptı! Korkunç kaza kamerada
Şikayet yağdı, bakanlık harekete geçti

Şikayet yağdı, bakanlık harekete geçti
Motosiklet kaskının içinden çıkan şey inanılmaz

Motosiklet kaskının içinden çıkan şey inanılmaz
İmamoğlu'nun danışmanı Necati Özkan'ın telefonundan çıkan not ortalığı fena karıştıracak

İmamoğlu'nun danışmanının Mansur Yavaş notu ortalığı karıştıracak
İspanya yine gol yemedi, Gürcistan'a fark attı

Yine gol yemediler! İspanya, Gürcistan'a fark attı
Kenti karıştıran bayrak provokasyonu! Görüntü elden ele dolaşıyor

Kenti karıştıran bayrak provokasyonu
Kameraya yakalandılar! İşte ünlü oyuncu ile eşinin gergin anları

Kameraya yakalandılar! İşte ünlü oyuncu ile eşinin gergin anları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.