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Seul, Ukrayna'nın özrünü yetersiz buldu, büyükelçisini geri çekmeyi değerlendiriyor

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Güney Kore, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda yakalanan iki Kuzey Koreli askerin transferinin gizlilik anlaşmasını ihlal edecek şekilde duyurulması nedeniyle Ukrayna'nın özrünü yeterli bulmadı. Seul, Kiev büyükelçisini geri çekmek dahil sıkı önlemler almayı değerlendiriyor.

Seul hükümeti, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda yakalanan iki Kuzey Koreli askerin Güney Kore'ye gönderildiğinin gizlilik sözleşmesini ihlal edecek şekilde duyurulduğu gerekçesiyle Ukrayna'nın dilediği özrün beklentilerini karşılamadığını ve bu nedenle "sıkı önlemler" alacağını bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin 23 Eylül'de Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulundaki konuşmasında, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda yakalanan iki Kuzey Koreli askerin Güney Kore'ye gönderildiğini kamuoyuna duyurmasının ardından başlayan Seul- Kiev gerilimi sürüyor.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun, Ulusal Meclis oturumunda milletvekillerinin konuya ilişkin sorularını yanıtladı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile irtibatta olduğunu ve endişelerini aktardığını kaydeden Cho, "Aldığımız mesajların içinde bir özür de vardı ama bizim beklediğimiz seviyeden farklıydı." dedi.

Cho, bu nedenle Ukrayna'ya yönelik "sıkı önlemler" almayı amaçladıklarını ve başkent Kiev'deki büyükelçisini geri çekmek dahil seçenekleri değerlendirdiklerini belirtti.

Zelenskiy'nin açıklaması Güney Kore'den tepki almıştı

Zelenskiy, BM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, Rusya-Ukrayna Savaşı'na katılan Kuzey Koreli askerlerden ikisinin 2025'in başlarında yakalandığını ve Güney Kore'ye gönderildiklerini açıklamıştı.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Zelenskiy'nin bu açıklamasının, askerlerin transferi konusunda iki ülke arasında varılan gizlilik anlaşmasını ihlal ettiğini öne sürmüş, Ukrayna ise böyle bir anlaşmanın var olmadığını iddia etmişti.

Ardından Güney Kore Devlet Başkanlığı Halkla İlişkiler Sekreteri Seong Ghi-hong, Ukrayna'nın iki ülke arasında gizlilik anlaşmasının varlığını "inkar etmesinin" gerçekleri yansıtmadığını savunmuştu.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna'nın Seul Büyükelçiliği Maslahatgüzarı'nın konuyla ilgili Bakanlığa çağrıldığı belirtilmişti.

Kaynak: AA
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