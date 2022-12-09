6 yaşındaki kızı istismar eden Kadir İstekli ilk kez konuştu! İddialara 2 cümlelik yanıt verdi

İsmailağa Vakfı'na bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızını yıllarca istismar ettiği iddia edilen Kadir İstekli ilk kez konuştu. İddialara 2 cümle ile yanıt veren İstekli, Kendisine iftira atıldığını öne süren İstekli, "Hakkımda linç kampanyası var. Bana iftira attılar" dedi.

İsmailağa Vakfı'na bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'yi 6 yaşındayken Kadir İstekli ile evlendirdiği, küçük kızın yıllarca İstekli'nin cinsel istismarına maruz kaldığı öne sürüldü.

KADİR İSTEKLİ SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Türkiye'nin günlerce konuştuğu Kadir İstekli sonunda sessizliğini bozdu. Tele 1'den Egehan Erkün, İstekli'nin iddianamedeki ikamet adresine gitti. Gazeteciye kapıları açmayan İstekli, röportaj talebini kabul etmedi.

"BANA İFTİRA ATTILAR"

Oturduğu apartman yöneticisi üzerinden soruları yanıtlayan İstekli, hakkındaki iddiaların iftira olduğunu savundu. İstekli, "Hakkımda linç kampanyası var. Bana iftira attılar" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

6 yaşından bu yana Kadir İstekli'nin cinsel istismarına maruz kaldığını söyleyen mağdur H.K.G., 14 yaşındayken doğum yaptığını belirtti. H.K.G., cinsel ilişkinin kendisine Kadir İstekli tarafından oyun gibi gösterildiğini, bütün bunların babasının onayı ile gerçekleştirildiğini söyledi.

KONUŞMALARI KAYIT ALTINA ALDI

H.K.G cinsel istismarı ispatlamak için şüpheli Kadir İstekli ile olan konuşmalarını kayıt altına aldı. Bu kayıtlar bilirkişi raporu ile birlikte dosyaya sunuldu. Konuyla ilgili hazırlanan iddianamede H.K.G'nin anlattıkları ise adeta tüyler ürpertti.

EVCİLİK OYUNU

İddianamede H.K.G.'nin anlattıkları şu şekilde yer aldı: "Evlilik kararının ardından, H.K.G'ye gelinliğe benzeyen beyaz bir kıyafet giydirdiler, genç bir adamı gösterip 'O artık senin kocan' dediler. Adam, küçük kızı bir fotoğraf stüdyosuna götürdü. Birlikte fotoğraf makinesine bakarken küçük kız evcilik oynadıklarını sanıyordu."

"ANNEMLE BABAM K.'YA 'DAMADIM' DİYORDU"

Yıllar sonra ifadesinde H.K.G. imam nikahı kıyıldıktan bir gün sonra yaşadıklarını ise şöyle anlattı: "K. evlendiğimizi söyledi. Annem, babam nasıl evliyse bizim de evli olduğumuzu anlattı. 'Sen benim karımsın, ben senin kocanım' dedi. 'Evliler böyle oyunlar oynar ama bu oyun kimseye söylenmez. Bak annenle baban kimseye söylemiyor' dedi. Annem ile babam K.'ya 'Damadım' diyordu."

KADİR İSTEKLİ İÇİN 67 YIL HAPİS TALEBİ

Kamuoyunun gündemine oturan skandal olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı hapis cezası talebiyle iddianame düzenlendi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Kadir İstekli hakkında 67 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası istenirken, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında 22 yıl 6 ay hapis cezası istendi. İlk duruşma günü olarak 22 Mayıs kabul edildi.