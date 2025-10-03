Haberler

SESOB Başkanı Hakan Demirgil'in Babası Hakkı Demirgil'in Cenazesi Toprağa Verildi

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hakan Demirgil'in vefat eden babası Hakkı Demirgil, Ay Yıldız Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Yukarı Tekke Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze törenine çok sayıda kişi katıldı.

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hakan Demirgil'in vefat eden babası Hakkı Demirgil'in cenazesi toprağa verildi.

Üç gün önce rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Hakkı Demirgil, tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitirdi.

Demirgil'in cenazesi, Ay Yıldız Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Yukarı Tekke Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, Demirgil'in ailesi ve yakınları ile Vali Yardımcısı Şakir Öner Öztürk, Belediye Başkanı Adem Uzun, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Adem Taşkın, sivil toplum örgütleri temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

