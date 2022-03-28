'Ses kasan' teknoloji Sonar oyun performansını artıracak

Global espor ekipman markası Steelseries, yeni ses teknolojisi Sonar'ı oyunseverlerin kullanımına sunduğunu duyurdu. Böylece ses teknolojisi Sonar, içerisinde bulundurduğu teknolojilerle oyuncuların oyun performanslarını artırmaları konusunda önemli bir rol oynayacak.

Global espor ekipman markası Steelseries, yeni bir teknolojiyi daha oyunseverler ile buluşturduğunu açıkladı. Uzman ses mühendisleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda oluşturulan yeni ses teknolojisi Sonar, oyunseverlerin oyun deneyimlerini ve performanslarını artırmayı amaçlıyor.

TÜM MARKALARIYLA ENTEGRE OLABİLEN BİR TEKNOLOJİ

Ses teknolojisi Sonar ile ilgili açıklamada bulunan SteelSeries Ülke Müdürü İlkay Tepe, "SteelSeries olarak uzun yıllardır oyun ve oyuncu ekipmanları alanlarında hizmet veriyoruz. Sektördeki deneyimimizin yanı sıra ilk global espor ekipman markası olmamız da oyunseverlerin oyun süreçlerinde nelere ihtiyaç duyduklarını anlamamız noktasında yardımcı oluyor. Oyun oynarken ses çok önemli bir unsur. Örneğin rakibin ayak seslerini önceden tespit etmek oyuncuların erken aksiyon almasını sağlıyor. Bununla birlikte oyuncuların eş zamanlı olarak Discord gibi uygulamalarda takım arkadaşlarıyla konuşurken oyun sesleriyle karışmaması da yine oyun performansını doğrudan etkileyen bir faktör. Bu sorunun önüne geçmek ve oyun performansını artırmak amacıyla Sonar ses teknolojisini oyunculara sunduk. Kullanıcılar, kişiselleştirilebilir panel sayesinde bas ve tiz oranlarını kendi istedikleri oranlarda kullanabilecekler. Üstelik en önemli kısım ise bu teknolojiyi kullanmak için Steelseries ürününe sahip olmanıza gerek yok. Her oyuncunun oyun deneyimini ve performansını artırması hedefiyle uzman mühendislerimiz tarafından oluşturulan Sonar, her marka ses cihazında ücretsiz olarak kullanılabiliyor" dedi.

İlk defa oyuncuların tüm ses detaylarını yöneten sistemin, rakipleri görme ihtiyacı olmadan oyun esnasında erken tespit edilebilmesini sağladığını aktaran Tepe, "Özellikle savaş oyunlarındaki yeniden doldurmaların, ayak seslerinin ve bomba seslerinin daha iyi duyulmasına imkan tanıyor. Sonar teknolojisine entegre edilen Parametrik EQ, oyun içerisinde yer alan özel oyun içi seslerin yükseltilmesine veya azaltılmasına olanak sunuyor" bilgisini verdi.

KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ SES AYARLARI YAPILABİLECEK

Oyun mücadelesi esnasında çeşitli kanallar üzerinden ekipteki oyuncular ile iletişimde kalmanın oyun performansını büyük ölçüde etkilediğini söyleyen Tepe, "Sonar ses mikserinde bulunan ses işleme özelliği oyun ve sohbet kanallarının ayrı ayrı ayarlanmasını, ses düzeylerini birbirlerinden bağımsız olarak karıştırılmasını ve kulaklıklara eş zamanlı olarak sesin gönderilmesini sağlarken, Sonar'ın Virtual 7.1 Surround Sound özelliği ve özel ses algoritmaları da sinema benzeri bir ses deneyimine ulaştırıyor" diye konuştu.

Tepe, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ses mühendisleri ile FaZe, OG ve SKT T1 takımlarında yer alan profesyonel oyuncular tarafından geliştirilen Sonar, birçok ince ayar oluşturmayı da sağlıyor. Daha iyi bir oyun deneyimi sunan Sonar ses teknolojisinde yer alan 'Ön Ayar' paneli profesyonel oyuncuların geri dönüşleri ile geliştirildi. Sesteki bas ve tiz ayarlarının pratik bir biçimde yapılabildiği ön panelde oyuncular kişiselleştirilmiş ses deneyimine ulaştırıyor."