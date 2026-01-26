Haberler

Kayseri'de bakımını yaptığı otobüsün altında kalan tamirci öldü

Güncelleme:
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir rot balans servisinde bakım yapan 31 yaşındaki tamirci Cihan Altıntaş, üzerine otobüsün düşmesi sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde serviste bakımını yaptığı yolcu otobüsünün altında kalan tamirci hayatını kaybetti.

Anbar Mahallesi Altınok Caddesi'ndeki bir rot balans servisinde çalışan Cihan Altıntaş'ın (31), üzerine bakımını yaptığı yolcu otobüsü düştü.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Altıntaş sıkıştığı yerden çıkarılarak Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Altıntaş, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Murat Asil - Güncel
