Servis Şoförü Tehditçilikten Cezalandırıldı

Kocaeli'de bir okul servis minibüsü şoförü, önünü kestiği hafif ticari aracın sürücüsünü tehdit etti. Olayın ardından şoför hakkında adli işlem başlatıldı ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten 993 TL para cezası uygulandı.

Gebze ilçesinde dün, okul servis minibüsünün şoförü, önünü kestiği hafif ticari aracın sürücüsünü "Barındırır mıyım seni bu memlekette? Nefesini keserim" diyerek tehdit etti. Araç sürücüsü, cep telefonu ile kayıt altına aldığı anları sosyal medya platformlarında paylaştı. Görüntü üzerine harekete geçen polis ekipleri servis şoförünü tespit ederek hakkında 'tehdit' suçundan adli işlem başlattı, ayrıca trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle 993 TL para cezası uyguladı.

HABER-KAMERA: Erol POLAT/GEBZE(Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
