Haberler

Kocaeli'de servis aracının çarpması sonucu ölen ilkokul öğrencisi Zonguldak'ta defnedildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir servis aracının çarpması sonucu yaşamını yitiren ilkokul 1. sınıf öğrencisi Elanur Tabakoğlu, Zonguldak'ta düzenlenen cenaze töreniyle defnedildi. Olayın ardından sürücü gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde servis aracının çarpması sonucu hayatını kaybeden ilkokul 1. sınıf öğrencisi, Zonguldak'ta toprağa verildi.

Cumhuriyet Mahallesi'nde dün öğrenci taşıyan İ.C. idaresindeki 41 P 3597 plakalı servis aracının çarpması sonucu yaşamını yitiren ilkokul 1. sınıf öğrencisi Elanur Tabakoğlu'nun cenazesi, Çaycuma ilçesine bağlı Basat köyüne getirildi.

Burada helallik alınması, Kuran-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından Tabakoğlu'nun cenazesi, Merkez Ulu Cami'de kılınan namaz sonrası köy mezarlığına defnedildi.

Törene, Tabakoğlu'nun aile ve yakınlarının yanı sıra köy sakinleri katıldı.

Köy muhtarı Hasan Kuzucu, gazetecilere, "Çocuk birinci sınıfa gidiyor. Her gün okulun bahçesine giren servis o gün girmiyor. Çocuk da arabasına binmek için başka bir arabaya biniyor yanlışlıkla. İnip kendi arabasının peşinden koşuyor. O anda geri geri gelen bir servis arabası yavrumuzu çiğniyor. Kendi servisi bırakıp gitmiyor, biraz uzaktaymış. Unutuyor yani onu okulda." ifadelerini kullandı.

Olay

Cumhuriyet Mahallesi'nde dün öğrenci taşıyan İ.C. idaresindeki 41 P 3597 plakalı servis aracı, 2232. Sokak'tan 2230. Sokak'a dönerken ilkokul 1. sınıf öğrencisi Elanur Tabakoğlu'na çarpmış, sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen kaza yerinde yaşamını yitiren Tabakoğlu'nun cenazesi, Fatih Devlet Hastanesi morguna kaldırılmıştı. Sürücü İ.C, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Güncel
Öcalan tahliye olacak mı? Feti Yıldız 'Umut Hakkı' konusuna açıklık getirdi

Öcalan tahliye olacak mı? "Umut Hakkı" konusuna açıklık getirildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Askere giden genç, sevgilisinden gelen mesajla adeta yıkıldı

Askere giden genç, sevgilisinden gelen mesajla adeta yıkıldı
Deprem bölgesinde CHP lideri Özel'e soğuk duş: Bir grup tarafından yuhalandı

Özel'e soğuk duş! Yuhaladılar, yetmedi konvoyunu durdurmak istediler
Pedofili sapık Epstein'in evindeki gizli tünel ilk kez görüntülendi

İlk kez görüntülendi! İşte dünyayı ayağa kaldıran sapkınlığın adresi
Hayalleri suya düştü! Youssef En Nesyri'den kötü haber

Hayalleri suya düştü! En Nesyri'den kötü haber
Askere giden genç, sevgilisinden gelen mesajla adeta yıkıldı

Askere giden genç, sevgilisinden gelen mesajla adeta yıkıldı
Alperen Şengün'e büyük şok! Kadın hakeme söylediğinin bedeli ağır oldu

Alperen'e büyük şok! Kadın hakeme küfretti, sonrası olay
Sapık milyarderin evinden çıkan isim ülkesinde deprem etkisi yarattı

Sapık milyarderin evinden çıkan isim ülkesinde deprem etkisi yarattı