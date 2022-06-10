Servet Ünsal: Pazartesinden İtibaren Meclis Çalışmalarıma Toplu Taşıma Araçlarıyla Geleceğim - Haberler

CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, akaryakıt zamlarına tepki olarak Meclis'e toplu taşıma araçlarıyla geleceğini açıkladı. Ünsal, "Ben, Doktor Servet Ünsal olarak değerli arkadaşlar, kişisel tepkimi göstermek için pazartesinden itibaren Meclis çalışmalarıma toplu taşıma araçlarıyla geleceğim; halkımıza duyurulur" dedi.

Servet Ünsal, bugün TBMM'de düzenlediği basın toplantısında akaryakıt fiyatlarına art arda yapılan zamlara tepki gösterdi. Basın toplantısına, geçen yılın ve bu yılın haziran aylarında 10 liraya alınan mazot miktarı arasındaki farkı göstermek için mazot koyduğu pet şişelerle gelen Ünsal, şunları söyledi:

"Bu zamlar karşısında bireysel de olsa bir tepki göstermek istedim. 85 milyonu etkileyen bu duruma karşı mutlak bir şeyler yapmalıyız. Arkadaş, bu halkın artık dayanacak hali kalmadı. Ülke, saray ve Erdoğan hariç ülke yangın içinde. Toplumsal refleks göstermeliyiz. Sevgili arkadaşlar, mazot ve benzin zammı, elektrik zammı, doğal gaz zammı ülkeyi zaten yaktı yıktı. Düşünün arkadaşlar; bakın, 2021 Haziran'da 10 liraya bu kadar mazot alıyorduk. 2022 Haziran'ı, bu da. Evet, 10 liraya bu kadar alıyoruz. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bu kadar alırken bu kadara düştü. Yani arkadaşlar, ülkenin hali bu. Biz, mazotun bu düşüşü kadar ülke halkı fakirleşti. Tayyip Erdoğan'la bir yılda bu kadardan bu kadara düştü mazot. Biz de o kadar fakirleştik. Bu mazot zamlarıyla, bu fakirleşmeyle ne çiftçi ne işçi ne otobüs sürücüsü ne balıkçı ne nakliyeci, hiç kimse bu ülkede yaşayamaz.

"BU İKTİDARDAN MUTLAK VE MUTLAK HESAP SORACAĞIZ"

Hokkabaz AKP. Yani bakın, 'hokus pokus' dedi, bir yılda buraya düşürdü. Onun için AKP'ye 'hokkabaz' diyorum. Yani büyücü gibi, sihirbaz gibi burayı buraya bir senede nasıl düşürür? Bunu başardı hokkabaz AKP. Her saat ülkeyi yok ediyor arkadaşlar. Ama biz, iktidara geldiğimizde işçinin, köylünün, çiftçinin, esnafın, sanayicinin, iş adamının, yetimin hakkını yiyen bu iktidardan mutlak ve mutlak hesap soracağız. Bunun hesabını sormazsak biz namerdiz arkadaşlar. Ülkenin her tarafında halk perişan.

"MECLİS ÇALIŞMALARIMA TOPLU TAŞIMA ARAÇLARIYLA GELECEĞİM"

'Kontak kapat Türkiye' diye bir olgu var. Bu tepki kişisel reflekslerden biri, toplumsala dönüşüyor. Pazartesi gününden itibaren ben, Doktor Servet Ünsal olarak değerli arkadaşlar, kişisel tepkimi göstermek için pazartesinden itibaren Meclis çalışmalarıma toplu taşıma araçlarıyla geleceğim; halkımıza duyurulur."

ANKA / Güncel