Karaman'da Sertavul Geçidi'nde sis etkili oluyor

Güncelleme:
İç Anadolu ile Akdeniz bölgelerini bağlayan Sertavul Geçidi'nde sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü. Trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

İç Anadolu ile Akdeniz bölgelerini birbirine bağlayan Sertavul Geçidi'nde sis etkisini gösteriyor.

Sabah saatlerinde başlayan sis, Karaman ile Mersin arasındaki geçitte etkili oluyor.

Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafelerini korumaları, kışlık lastiği kullanmaları ve aşırı hızdan kaçınmaları yönünde uyarıyor.

Kaynak: AA / Ömer Tarsuslu - Güncel
